1 Ruheoase im Leechwald: 3,8 Millionen Euro

Eine atemberaubende Aussicht verspricht das Inserat ebenso wie eine exquisite Liegenschaft mit einer Grundfläche von rund 2,4 Hektar in Mariatrost. Nicht billig ist allerdings der Wohntraum, der hier verkauft werden soll. Mit einem Kaufpreis von 3,8 Millionen Euro führt die "Ruheoase im Grazer Leechwald" die Liste der teuersten Einfamilienhäuser in Graz derzeit (Stand 1. Oktober 2023) an. Haupthaus, Gästehaus, Gewächshaus und Bauerngarten - kein Zweifel, mit ausreichend gefülltem Konto lässt sich dort (in zwölf Zimmern) angenehm residieren.

2 Historischer Gutshof in Mariatrost: 3,5 Millionen Euro

Knapp dahinter, auf Platz zwei, ebenfalls eine Immobilie in Mariatrost. Für den "historischen Gutshof" muss man 3,5 Millionen Euro hinblättern. Und wohl noch über Reserven verfügen - das Haus ist teilweise sanierungsbedürftig. Pool, Stall und Gewölbekeller locken zusätzlich zum Wohn- und Gästehaus.

3 "Paradise" am Ölberg: 2,975 Millionen Euro

Eine 373m² große Neubau-Villa findet sich auf Platz drei der teuersten Einfamilienhäuser, die derzeit über willhaben.at in Graz angeboten werden. Was das Inserat dem neuen Besitzer der Villa "Paradise" im Bezirk Wetzelsdorf verspricht: Die Aussicht über die Stadt kann man vom Ininitypool aus genießen. Residieren "zwischen luxuriösen Villen in bester Nachbarschaft" - wer knapp drei Millionen Euro auf dem Konto hat, ist dabei.

4 Traumvilla am Fuß des Reinerkogels: 2,7 Millionen Euro

Dieser Wohntraum, der beste Aussicht über den Grazer Norden verspricht, wird erst gebaut. Bis zu 300 Quadratmeter Wohnfläche sind in der Villa am Reinerkogel vorgesehen. Auch die private Autosammlung findet Platz, sechs Garagenparkplätze sind eingeplant.

5 Neubauvilla in Andritz: 2,6 Millionen Euro

3400 Quadratmeter Grund in "Andritzer Toplage", dazu ein "schlüsselfertiges Haus" mit ca. 200 m² Nutzfläche - fast schon bescheiden liest sich der Text, mit dem für dieses luxuriöse Anwesen Käufer gesucht werden. Nicht ganz so bescheiden der Preis: 2,6 Millionen Euro.

6 Historisches Herrenhaus in Wetzelsdorf: 2,55 Millionen Euro

7 Moderne Villa am Ruckerlberg in Waltendorf: 2,39 Millionen Euro

8 Haus mit Garten und Schwimmteich im Stiftingtal: 2,29 Millionen Euro

9 Mehrfamilienhaus oder Ordination im Stiftingtal: 2,29 Millionen Euro

10 Luxuriöse Neubauvilla am Gedersberg: 1,98 Millionen Euro