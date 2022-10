Der Traum vom Eigenheim kostete in Graz zuletzt 342,20 Euro - pro Quadratmeter Baugrund: Das ergibt sich aus jener Studie, welche die Landesstatistik Steiermark (auf Basis von Daten der Statistik Austria) vor wenigen Tagen veröffentlicht hat. Im Hinblick auf die Jahre 2017 bis 2021 nahm man die Durchschnittspreise für Grundstücke, Häuser und Eigentumswohnungen unter die Lupe: In welcher steirischen Gemeinde ist es am teuersten und wo am günstigsten? Und wie haben sich die Preise zuletzt verändert?