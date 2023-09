Nach dem Adieu von AlphaTauri und vor dem Einzug von Douglas im Jänner stehen die Parterreräume im Rathaus leer – was am prominentesten "Eck" von Graz nicht so prickelnd ist. Also hauchen ihm unter anderen Stadtrat Günter Riegler und Pia Paierl von der städtischen Wirtschaftsabteilung neues Leben ein: Unternehmer, die ob der Baustellen vor ihrer Tür leiden, können sich hier unter dem Motto #schauvorbei in die Auslage stellen.

Bewerben kann man sich unter der E-Mail-Adresse wirtschaft@stadt.graz.at

BeThrifty eröffnet Flagship-Store

Mit Vintage-Kilo-Sales – Marktveranstaltungen, bei denen man gebrauchte Mode zum Kilopreis erstehen kann – ist BeThrifty aus Graz in ganz Europa erfolgreich, dazu verkauft man angesagte Secondhandmode auch online. Jetzt wagt die Marke aus Graz einen neuen Schritt: Man eröffnet in Kürze ein "richtiges" Geschäft, wie auch auf Instagram angekündigt wird. Wie der "Grazer" in der berichtet, hat man die Flächen von Moda Lisa in der Reitschulgasse übernommen.

Rochade: Mode mit Punk-Spirit gegen Ballkleider

In der Reitschulgasse war von 2003 bis 2016 auch das Mode- und Lifestylegeschäft Sunsetstar – das seine Wurzeln in der Grazer Punk- und Underground-Szene hat – untergebracht. Von dort war man in die Eckfläche am Freiheitsplatz 1 umgezogen, nun hat man vis-a-vis neuerdings aber wieder einen neuen Standort bezogen – zu finden ist man jetzt in der Hofgasse 10 im ersten Stockwerk. Am 30. September lädt man dort zur Housewarming-Party.

Die Flächen von Sunsetstar haben sich aber bereits gefüllt: Herbert Traumüller ist mit seiner Boutique sFinks vom Freiheitsplatz nachgerückt und hat jetzt hier mehr Platz, um Brautkleider und Ballroben zu präsentieren. Am 14. Oktober feiert man hier nicht nur die Eröffnung der brandneuen Geschäftsflächen, sondern auch das 30-jährige Bestehen.

Pop-up-Nutzung in der Stempfergasse

In der Stempfergasse 10 zieht von 1. Oktober bis 31. Dezember dieses Jahres Unternehmer Wilhelm Kraus mit seiner Marke Saba Aromatics für Cosmetics und Duftstoffe (ätherisches Öl, Hydrolate, Weihrauchprodukte, Körperpflege und Reinigung) ein. Die Stadt Graz fördert den Pop-up-Store mit 3000 Euro.