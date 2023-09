Aigner-Rollett-Allee, Grete-Schurz-Platz, Ella-Flesch-Platz oder bald die Maria-Stromberger-Gasse: Die Koalition benennt Plätze, Straßen und Parks vermehrt nach Frauen. In Andritz wird nun eine weitere Frau gewürdigt: Dagmar Grage, Landschaftsplanerin, Umweltaktivistin der ersten Stunde und Grazer Kommunalpolitikerin.

Ihren Namen wird der kleine, neu entstandene Park samt Naschgarten an der Grazerstraße tragen, an dessen Gestaltung Kinder beteiligt waren. "Als gebürtige Andritzerin und studierte Stadt- und Landschaftsplanerin hätte Dagmar Grage bestimmt große Freude mit diesem Park", ist sich Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) sicher, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) freut sich ebenso über die Neubenennung des Naschparks – sei doch Grage eine Vorkämpferin in den heute von Schwentner verantworteten Bereichen wie Grünraum und Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung und habe wesentliche Pionierarbeit geleistet. SPÖ-Klubvorsitzender Michael Ehmann hält fest, dass die Parkbenennung genau dem entsprochen hat, wofür Grage zeit ihres Lebens gestanden sei.

Beschließen will man die Benennung im Gemeinderat nächste Woche.