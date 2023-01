Im Dezember wurde es im Gemeinderat (gegen die Stimmen von FPÖ und Korruptions-Freien) fixiert, und nun hängt auch das erste Schild: Die einstige „Max-Mell-Allee“ am Rosenhain heißt seit dem 1. Jänner 2023 "Aigner-Rollett-Allee". Damit zollt die Stadt Graz Oktavia Aigner-Rollett Tribut - sie war die zweite Frau, die in Graz ein Medizinstudium abschloss, die erste Frau, die in Graz als Ärztin eine Praxis eröffnete (in der Humboldtstraße 17), und die erste Sekundarärztin (in etwa: Assistenzärztin) in Österreich. Dass es bei Aigner-Rollett so schnell ging, hat ganz pragmatische Gründe: Da in diesem Fall eine bestehende Straße verlängert wurde, konnte hier schnell eine neue Tafel besorgt und aufgestellt werden.