Lange Nacht der Kirchen mit viel Musik

Bei der "Langen Nacht der Kirchen" öffnen am Freitag wieder Kirchen, Klöster und kirchliche Institutionen ab 18 Uhr ihre Türen mit teils ungewöhnlichen Programmpunkten. Neben zahlreichen Führungen, wo man auch einen Blick hinter sonst verschlossene Türen werfen kann, gibt es in Graz auch ein umfangreiches Musikprogramm. Konzerte auf historischen Instrumenten aus der Barockzeit sind ebenso zu hören wie das Volksmusikensemble "Grazer Bratschen Streich" oder der African Community Choir. Alle Programmpunkte der Langen Nacht der Kirchen in Graz sind zu finden unter: langenachtderkirchen.at/steiermark.

Premiere des Geco Festivals

Es ist eine Premiere: Das größte steirische Nachhaltigkeitsfestival Geco (kurz für Grazer Eco-Festival) steigt ab Freitag erstmals in der Grazer Innenstadt. Zum Auftakt diskutiert am Freitag eine hochkarätige Runde im Rathaus über die Klimakrise, es gibt eine Opening Party im ppc mit Schlagerstar Ricardo Ritalini alias (Thomas Petritsch von Granada). Dann reicht bis Sonntag das Programm von einem Markt mit nachhaltig arbeitenden Anbietern über Vorträge zu Themen wie verschwendungsfreies Leben oder Biohacking bis hin zum Kinderprogramm, parallel lädt der Umweltzirkus am Mariahilferplatz u. a. zur Reparaturmeile.

Leslie Open startet in neue Saison

© Philipp Meikl

Der Lesliehof ist wie gewohnt der Fixpunkt für Cinephile im Sommer: Unter freiem Himmel zeigt Oliver Binder-Krieglstein eine Auswahl der besten Filme der letzten Monate (etwa "Everything Everywhere All at Once" am 2. Juni, "Die Fabelmans" am 10. Juni, "The Banshees of Inisherin" am 28. Juni), sonntags gibt es immer Filmklassiker ("..denn sie wissen nicht, was sie tun" am 4. Juni, "Casablanca" am 18. Juni). Zwischendurch stehen auch eine Multimediashow ("2-Rad Abenteuer" mit Philipp Schaudy, 7. Juni) und ein zeitgenössischer Zirkusabend mit Akrosphäre & Dada Zirkus (12. Juli) auf dem Programm. Hier gibt's das Programm als PDF.

Auch auf der Murinsel gibt es heuer wieder ein Sommerkino: ab 11. Juli bespielt wieder das Rechbauerkino die Insel, zum Start wird "Alexis Sorbas" gezeigt. Und Miss Desmond lädt wieder zu einer Sing-along-Party, heuer zum Film "Rocky Horror Picture Show".

Zauberhaftes Gauklerfest in Frohnleiten

Ein Höhepunkt des Gauklerfestes: Factoria Circular aus Spanien mit dem Rodafonio. Die fünf Musiker performen am Rad © KK

Der Hauptplatz von Frohnleiten wird am Samstag zwischen 10.30 und 21 Uhr zur Bühne. Ob Feuerschlucker, Pantomime, Jongleure oder Radakrobaten - internationale Künstler werden für Ahs und Ohs sorgen. Sie reisen aus Österreichs Nachbarländern nach Frohnleiten an, aber auch aus Portugal oder gar Südamerika. Durch das bunte Fest lässt man sich am besten treiben, wer das Programm im Detail studieren möchte, findet es unter www.frohnleiten.com. Für die kulinarische Versorgung der Besucher sorgt die lokale Gastronomie. Von Pizza und Burgern bis zu heimischen Schmankerln ist für jeden Geschmack etwas dabei sein. Die Teilnahme am zauberhaften Gauklerfest ist kostenlos. Auf den Parkplätzen rund um das Ortszentrum kann kostenlos geparkt werden. Tipp: Frohnleiten ist von Graz aus in 25 Minuten mit der S1 zu erreichen. Vom Bahnhof führt ein kurzer Spaziergang bis zum Hauptplatz.

Zinzengrinsen: Gassenfest im Univiertel

Das beliebte Gassenfest "Zinzengrinsen" steht heuer unter einem ganz besonderen Stern - bildet es doch auch den Auftakt für die nicht ganz unumstrittene Umgestaltung der Zinzengasse. Die drei Organisatorinnen Brigitte Mosshammer (Fleischerei Mosshammer), Claudia Kocher-Peschl (Eventmanagerin; Beanery) und Martina Rötzer (Parks) haben rund 30 Unternehmen und Dienstleister zusammengetrommelt, die alle gemeinsam zum Fest unter freiem Himmel einladen. Los geht es am Samstag um 14 Uhr, an drei Standorten in der Gasse gibt es Musik. Die Kleine Zeitung lädt übrigens zum Street-Art-Contest: Beim Haus Nr. 21 kann man sich in die Liste eintragen, sich kreativ mit Straßenkreide austoben - und dabei auch Preise gewinnen. Das Programm steht hier.

Hier Archivfotos vom Zinzengrinsen 2019:

Stöbern beim Hinterhof- und Gartenflohmarkt in ganz Graz

Es ist wieder so weit: Zum 5. Mal steht der Hinterhof- und Gartenflohmarkt in ganz Graz am Sonntag von 10 bis 15 Uhr auf dem Programm. Aus dem legendären Annenstraßenflohmarkt und dem Annenviertler Hinterhofflohmarkt entstanden, bietet die Veranstaltung an rund 50 Orten in der Stadt die Möglichkeit, nach Flohmarktschätzen zu suchen. In den Bezirken Lend und Gries haben sich wie schon in den letzten Jahren besonders viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen angemeldet. Mit dabei sind aber auch Verkäufer in den äußeren Bezirken, auch der neue Stadtteil Reininghaus ist diesmal mit dabei. Ein Tipp: Rechtzeitig vor dem Flohmarkt wird auf www.ganzgrazflohmarkt.at wieder eine Karte mit allen Teilnehmenden zu finden sein. Mit an Bord sind viele Stadtteilinitiativen.