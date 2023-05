Sie grüßt nach wie vor ein wenig ungewohnt in Rotbraun und Weiß vom Purberg: Die Basilika Mariatrost, deren Fassade im Rahmen der mehrjährigen Sanierung des Wallfahrtsorts eine neue Farbe bekam. Der Abschied vom alten Schönbrunn-Gelb der Mauern war nur ein Meilenstein bei dem Großprojekt, das 2020 gestartet wurde. Hauptaltar, Fresken und Orgel in der Basilika erstrahlen bereits in neuem Glanz, das Dach des Gotteshauses hat man sich ebenfalls schon vorgenommen. Zuletzt krempelten die Arbeiter im Südtrakt die Ärmel auf. Die barrierefrei erreichbare Kanzlei ist dort nun ebenso zu finden wie der neue Pfarrsaal.