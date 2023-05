Der 26-Jährige zündete Rauchbomben vor der Kirche und beschmierte die Fassade mit teils aus rechtsextremen Kreisen bekannten, teils antichristlichen Codes und teils einfach wirren Schriftzügen und Zeichen. Diese Attacke auf die evangelische Kreuzkirche am 20. April in Graz ließ viele fassungslos zurück. Nach dem ersten Schock reagierten Pfarrer Paul Nitsche und die Pfarrgemeinde: Sie riefen zum Blumenregen auf. "Als sichtbares Zeichen gegen den Hass", so Nitsche. Die Blumen sollen die Schmierereien überdecken, ist die Idee.