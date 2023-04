Nach dem Vandalenakt, der die evangelische Kreuzkirche in Graz am Donnerstag zum Opfer gefallen war, wurde am Samstagvormittag in der Kirche schon wieder gefeiert - eine Taufe stand an. Als Fotopunkt für Familie mit Täufling diente allerdings nicht die Kirchenfassade, sondern die Platane auf der anderen Seite. "Die Fassade ist derzeit leider kein schöner Anblick", betont Pfarrer Paul Nitsche. Am Donnerstag hatte ein 26-jähriger aus Wiener Neustadt den Eingangsbereich und Säulen der Kirche mit schwarzer Farbe, Rauch- und Farbbomben verunstaltet. Die Polizei konnte den Täter fassen.