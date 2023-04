Das Motto für die große Geburtstagsfeier, die demnächst mit vielen Freunden und Wegbegleitern im Explosiv über die Bühne gehen wird, war rasch gefunden. Es lautet "60 Jahre und kein bisschen leise" - und wer René Molnar kennt, der weiß, dass das nicht nur so dahingesagt ist. Er spielte in der ersten steirischen Metalband Skullbreaker, später bei Royal Flash, Shekinnah und den Bad City Boys - und der "Rock & Schock Performance"-Band namens Till Eulenspiegel, die er nach 30 Jahren Pause gerade wieder neu belebt hat. "Wir arbeiten an einer Reunion - weil wir sehen, dass viele Dinge schlimmer geworden sind und unsere Gesellschaftskritik aktueller denn je ist."