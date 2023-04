Bei "Akdag" in der Dreihackengasse war nicht mehr an Einkaufen zu denken. "Wir haben zuerst ein bisschen Rauch gesehen", schilderte Mekke Akdag (33). Wenig später war die Feuerwehr vor Ort: Alle mussten den Supermarkt verlassen, der Bereich wurde evakuiert. "Der Rauch ist immer mehr geworden und die Flammen waren hoch." In der Rösselmühle, einem Industriedenkmal von Graz, brach am Samstagnachmittag ein großer Brand aus.

Mekke Akdag (33) leitet mit ihrer Familie den Supermarkt gegenüber von der Mühle © KLZ/Stockhammer

Entdeckt hat das Feuer "eine Diensthundestaffel, die eher zufällig in der Nähe war", schilderte Michael Martinelli (Landespolizeidirektion). Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. In der Brandmeldezentrale der Feuerwehr läutete es ab 14.14 Uhr permanent. Die große, schwarze Rauchwolke über dem Stadtgebieter war von Weitem zu sehen.

Die Berufsfeuerwehr und fünf Wehren aus Graz Umgebung waren im Einsatz, nicht zu vergessen einige Polizeistreifen und Rettungsteams. Via Lautsprecher wurden die Anrainer aufgerufen, ihre Fenster zu schließen.

"Eine Bewohnerin aus einer benachbarten Senioreneinrichtung erlitt eine Panikattacke", teilte das Rote Kreuz mit. "Wir haben die Bewohner und Mitarbeiter in die Häuser geholt und alle Fenster geschlossen. Jetzt schauen wir, dass wir alle beruhigen und die Fragen beantworten", erzählte Martin Scheucher (Geriatrische Gesundheitszentren). Am wichtigsten: Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Polizeisprecher Martinelli über die Lage vor Ort, am Samstag um 16 Uhr:

Gegen 16.40 Uhr traf die ersehnte Nachricht ein: "Der Brand ist unter Kontrolle." Mit fünf Löschleitungen sowie sogenannten Wende-Strahlrohren über drei Drehleitern bekämpften die Feuerwehren den Brand im dritten und vierten Obergeschoß der Industrieanlage.

Mehr als 700 Jahre lang wurde am Grazer Standort Mehl hergestellt, seit 2014 ist das Areal aber geschlossen.

Die Brandursache steht noch nicht fest. Über Nacht und auch Sonntag vormittag gab es noch Sicherungsarbeiten der Feuerwehr. Dächer wurden geöffnet, Glutnester gelöscht.

Feuerwehr-Einsatzleiter ist am Sonntag Gerald Wonner: "Die Brandursache steht noch nicht fest."

Am stillgelegten Areal brannte es nicht zum ersten Mal. 2017 wurde ein Zwölfjähriger ausgeforscht, der gezündelt und ein Feuer verursacht hatte. Und auch danach gab es laut den Mühlenbesitzern zwei kleinere Brände.

Die Grazer Rösselmühle: