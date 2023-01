Erinnerung an jüdischen Opernstar: Platz vor der Oper heißt Ella-Flesch-Platz

Ella Flesch und Oktavia Aigner-Rollett ersetzen seit 2023 in Graz Karl Muck und Max Mell am Stadtplan. Nach der Aigner-Rollett-Alle am Rosenhain wurde nun das zweite Schild aufgehängt.