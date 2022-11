In der Linzer Innenstadt ist es letzte Nacht bei Halloween-Ausschreitungen gekommen. Rund 200 gewaltbereite Männer haben Passanten und danach auch die Polizei attackiert, berichtete Ö3 in der Früh. Vom Grazer Partyvolk bekam man zum Glück vor allem die heitere Seite des anglo-amerikanischen Fest-Imports mit keltischen Wurzeln zu sehen: Am Abend waren rund ums Univiertel und in der Innenstadt viele junge Leute in noch mehr kreativen Gruselverkleidungen bei bester Stimmung unterwegs. Unser Fotograf Benjamin Gasser lichtete die tollsten Kostümierungen in Propeller, Revolution, Monkeys und Kottulinsky ab. So schön gruselig feierte das Univiertel:

Nicht nur für die Gastronomie war die gestrige Nacht ein Fest. In der Landeshauptstadt kann auch die Polizei eine durchwegs positive Bilanz ziehen. Nur ein Balkonbrand und eine Rauferei bei einer Disko stehen im Einsatzbericht. Zu dem Brand kam es gegen 18.20 Uhr bei einem Mehrparteienhaus in Wetzelsdorf, den die Grazer Berufsfeuerwehr bald gelöscht hatte. Als Brandursache wird ein "pyrotechnischer Gegenstand" vermutet. Die Polizei ermittelt in diese Richtung – "und das könnte dann natürlich in Zusammenhang mit Halloween stehen", sagt Maximilian Domanyi von der Pressestelle der Landespolizeidirektion. Nach einer Nacht mit verstärktem Streifendienst könne man sagen: "Es war viel los in der Stadt, aber insgesamt ist dafür eigentlich alles relativ ruhig verlaufen."

Internationale Halloween-Hits mit Heidi Klum & Co

Wer nicht genug kriegen kann von Halloween-Kostümen, der kann freilich noch durch die Fotoserie mit Grusel-Queen Heidi Klum & Co lustwandeln. Viel Vergnügen: