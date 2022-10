Wenn ein neues Areal lange vor der Eröffnung in aller Munde ist, klingt das nach einem Volltreffer. Im Falle des Ressourcenparks in der Grazer Sturzgasse jedoch, der ab dem 15. Oktober das bisherige Recyclingcenter ablösen wird, sorgen digitale Umbrüche und die erstmals notwendige Vorabregistrierung für Gesprächsstoff. Damit konfrontiert, will man seitens der Holding Graz Gerüchte entsorgen – aber auch Verschärfungen bestätigen: