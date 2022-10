Die Stadt der Studierenden erwacht wieder: Fünf Grazer ganz persönlich

60.000 Studierende starten an sechs Hoch- und zwei Fachhochschulen ins Herbstsemester. Das Leben in den Uni-Vierteln hebt an. Wir haben mit fünf Studierenden gesprochen - über Ziele, Geld und die besten Lokale.