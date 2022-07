Eine erst kürzlich veröffentlichte Studie hat ergeben, dass es neben dem Krieg und der Pandemie besonders der Klimawandel ist, der jungen Menschen Sorge bereitet. Und auch wenn der Blick in die Zukunft dadurch oftmals von Pessimismus geprägt ist, ist die junge Generation gewillt, sich zu engagieren - etwa für Nachhaltigkeit oder Klimaschutz. Das zeigt auch das das stetig wachsende Angebot an Studiengängen und Lehrveranstaltungen in Graz, die sich genau damit auseinandersetzen:

Technische Universität Graz

Von den Lehrveranstaltungen, die an der Technischen Uni in Graz Jahr für Jahr angeboten werden, setzen sich viele mit nachhaltigkeitsbezogenen Themen auseinander. Wer zum Beispiel an Lösungen zur Klimaproblematik arbeiten oder umweltschonende Produkte entwickeln möchte, sollte sich beispielsweise den Studiengang "Umweltsystemwissenschaften/Naturwissenschaften - Technologie" (Bachelor) anschauen. Hier erhält man neben einer naturwissenschaftlichen Grundausbildung Einblicke in die Organisation und Dynamik komplexer Mensch-Umwelt-Systeme.

Universität Graz

Unter dem Motto "Mach Klimaschutz zu deinem Beruf" bietet auch die Uni Graz eine Vielzahl von Studiengängen im Umweltbereich. So zum Beispiel das Fach "Umweltsystemwissenschaften - Betriebswirtschaft" (Bachelor), das umweltbezogene und betriebswirtschaftliche Themen kombiniert. Oder der Master-Studiengang "Nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung", der sich unter anderem mit Gesellschaft-Umwelt-Beziehungen (in Städten und Regionen) befasst.

FH Joanneum

"Nachhaltiges Lebensmittelmanagement"? Ja, das kann man an der FH Joanneum am Institut für Angewandte Produktionswissenschaften in Graz studieren. Vermittelt wird einem hier eine fundierte Ausbildung in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung nachhaltig produzierter Lebensmittel (Bachelor). Wer hingegen mit der Idee liebäugelt, nachhaltige Energielösungen zu entwickeln, für den oder die ist vielleicht der Master-Studiengang "Energy Technologies" geeignet (Kapfenberg).

FH CAMPUS 02

Auch an der FH CAMPUS 02 behandeln viele bereits bestehende Studiengänge die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. So geht es in der "Automatisierungstechnik" im sogenannten EAS-Labor (besteht aus erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen, Hybridnetzen und Lademöglichkeiten für die Elektromobilität) regelmäßig um Themen wie Nachhaltigkeit, Klima, Energie und Umwelt. Aber auch im Studiengang Rechnungswesen & Controlling gibt es Überschneidungen, zum Beispiel im Themenfeld "Nachhaltige Unternehmensführung & Gesellschaftliche Verantwortung". Einen Überblick der Studiengänge an der FH CAMPUS 02 findet man hier.

Grüne Studiengänge in Deutschland

Übrigens: Auch in unserem Nachbarland ist das Interesse an Studiengängen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, groß. Gibt man im deutschen Hochschulkompass als Suchbegriff "Nachhaltigkeit" ein, erhält man 207 Treffer. Darunter: "Nachhaltigkeits- und Klimamanagement" (FHM Bamberg und Berlin), "Bauphysik und Umweltgerechtes Bauen" (Universität Stuttgart) oder auch "Nachhaltigkeitsgeographie" (Universität Greifswald).

Video: "Generation Klimaangst"