Viele Menschen leben in einer Vollkasko-Mentalität. Die muss man ablegen“, rät Martin Haidvogl. Für ein Teilkasko sei die Stadt aber gerüstet. Was der Grazer Magistratsdirektor damit meint, zielt auf die aktuelle Grazer Blackout-Kampagne „Ich hab was auf Lager“ ab: „Die Menschen sollen auf einen mehrtägigen Stromausfall vorbereitet werden, aber auch umfassende Hilfestellung von der Stadt erhalten.“