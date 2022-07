Seit dem letzten "Auto:frei:tag" in der Elisabethinergasse im Grazer Bezirk Gries parkt in der anliegenden Kernstockgasse - die diesen Namen im Übrigen nicht mehr lange tragen wird - ein ganz besonderes Auto: Aktivistinnen und Aktivisten haben ein altes Cabrio in der blauen Zone abgestellt, den Fahrersitz ausgebaut, das Fahrzeug mit Sand gefüllt und zu einem Kinderspielplatz umfunktioniert. Seit Freitag spielen nun täglich Kinder auf dem "Cabrio-Strand". Passanten, die das Gefährt erblicken, schmunzeln und machen Fotos.