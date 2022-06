Erst kam der Augarten-Umbau mit der Bucht und das Fest musste in den Volksgarten ausweichen, dann war wegen Corona überhaupt eine Pause angesagt. Doch am Samstag kehrt die Grazer Kleinausgabe des Wiener Donauinselfestes zurück an ihren angestammten Platz. Der SPÖ-nahe Verein "Vorwärts Jakomini" lädt nun endlich wieder das Augartenfest – und das sogar zum 40. Mal.

Publikumsmagnet wird wohl wieder die Soundportal-Bühne: Als Headliner spielen hier die Salzburger Steaming Satellites, Co-Headliner sind eine der schrill-aufregenden neuen Wiener Combos, Buntspecht, und die Vertreter des neuen Austropop Erwin & Edwin. Die steirische Reggae-&-Ska-Formation Tschebberwooky gibt im Park in Jakomini ihre 25-Jahr-Jubiläumsshow. Weiters werden Marina & The Kats mit dem Publikum swingen und die Burschen vom Musikcafé Prenner sowie die Jungrocker von Velvet Wasted werden den Besuchern ordentlich einheizen.

Auf der volkstümlichen Bühne kommen noch Marc Andrae, Natalie Holzner und die Alpen Yetis dazu, auf der Bühne des Sportcampus kann man dazu jede Menge Sportarten als Aufführung bewundern oder auch gleich selbst ausprobieren.

Augartenfest 2019: Ein Rückblick auf die letzte Ausgabe in Bildern

ÖVP kritisiert Holding-Sponsoring für "eine Parteiveranstaltung"

Das Augartenfest war aber auch Thema im Gemeinderat: ÖVP-Mann Brandstätter zeigte sich irritiert, dass die Holding und die Energie Graz das Fest der SPÖ und damit "eine Parteiveranstaltung" sponsern. SPÖ-Chef Ehmann schüttelt den Kopf: "Es ist das größte Fest der Stadt, es gibt freien Eintritt und keinen Konsumzwang. Also wer da etwas dagegen hat ..." Eine Parteiveranstaltung sei das Augartenfest nicht mehr, der Verein sei gemeinnützig und in "keinster Weise eine Vorfeldorganisation von uns."