Citypeach: Flamingos und Papageien zierten die Wand beim Citybeach in den letzten Jahren schon. Diesmal sind es die Riesengorillas von Gernot Passath. Am 18. Mai startet Graz vor diesem „tierischen“ Hintergrund in die Citypeach-Saison, die bis 30. September dauern soll. Am Anfang gleich ein Höhepunkt: Die Uptown Monotones mit ihrer „Open Stage“, die jedem offen steht.