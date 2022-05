100 Millionen Euro wollen Land und Stadt bis 2030 in den Alltags-Radverkehr in Graz und Umgebung investieren. Dies wurde vor drei Jahren im Landtagswahlkampf verkündet. Damit soll ein "Umdenken zum Bike erzielt werden", wie Verkehrslandesrat Anton Lang (SP) betonte. In der Stadt sollen breite Radrouten errichtet, das Umland soll angeschlossen werden.