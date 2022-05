Egal, ob Afik Eshel aka Kipod, Sax-Star Felix Martl, Bass-Virtuose Frido Krenn von Candlelight Ficus oder Tom Reiterer von den Coinflip Cuties die Open Stage am Citypeach betraten, um zu spielen oder spontane Musiker bei ihren Gastauftritten zu unterstützen – stets war an diesen Abenden die Stimmung in den letzten Jahren am Überkochen. Und auch gestern gelang die Übung, kamen nach anfänglichem Aufwärmen dann am Abend wieder richtig viele Fans und Musiker. Mit dabei war diesmal etwa auch Chris Margerl, der zur Gitarre griff, und die Frage vieler unserer Leser, warum wir zu dumm seien, Citybeach korrekt zu schreiben. Deshalb sei hier eine kurze Erklärung nachgereicht, warum wir alle jetzt in den süßen Pfirsich beißen müssen.

Ja, die "offene Bühne" der Uptown Monotones, die dieses Format in der Vergangenheit schon im Sägewerk, im Three Monkeys oder auch im ppc veranstaltet haben, eröffnete die Ciypeach-Saison am Mittwoch. Jeder, der konnte, wollte und sich auf der Bühne vor Publikum performen traute, war einmal mehr willkommen. Die drei "Uptown-Boys" kamen übrigens gerade rechtzeitig von einer Mini-England-Tour retour.

Neues Gesicht, neues Liveprogramm

Flamingos und Papageien oder auch das Pastell-Strandleben der Künstlerin Andrea Kurtz zierten die Wand beim Citypeach in den letzten Jahren schon. Diesmal bilden die Graffiti-Gorillas von Gernot Passath die Kulisse für den Klub unter der Erzherzog-Johann-Brücke. Die Citypeach-Saison ist bis 30. September angesetzt. Das weitere Programm der ersten Woche. Morgen: Fraunz und Cloudy Sock (ab 19 Uhr), am Freitag ab 17 Uhr Roxana / Joey May with Band, ab 20 Uhr DJ Mischkonsum und am Samstag: Das IILW Kollektiv ab 18 Uhr.