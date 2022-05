Noch sind nicht Details bekannt - doch auch jene Informationen, die bereits vorliegen, sprechen von einem dramatischen Einsatz am Montagabend in Graz: Wie die Kleine Zeitung erfahren hat, stürzte gegen 18 Uhr eine Frau aus noch unbekannter Ursache über eine steile Böschung direkt in die Mur. Einem Polizeibeamten gelang es, sie ans Ufer zu holen, anschließend übernahmen Höhenretter der Feuerwehr.

Zu dem Vorfall kam es am Grazer Schwimmschulkai auf Höhe Ortweingasse: "So weit wir wissen, stürzte die Frau über die Böschung und rutschte ins Wasser. Dort konnte sie sich zwar im Wasser stehend an einen Baumstamm oder Ast klammern, es gelang ihr aber offenbar nicht, selbstständig ans Ufer zu kommen", verrät Ingo Mayr, zuständiger Einsatzleiter seitens der Grazer Berufsfeuerwehr. Ein Polizist habe die Frau schließlich aus dem Wasser gezogen.

Über eine Schiebeleiter stiegen daraufhin zwei Höhenretter der Berufsfeuerwehr über die Böschung ab und bereiteten die Frau für den Abtransport mit der sogenannten "Korbtrage" vor. Nach ersten Informationen wurde die Frau zum Glück nicht schwer verletzt.

Erst vor wenigen Tagen war ja ein Jogger zum Schutzengel im Laufdress an der Mur avanciert: Wie berichtet, rettete er ein Mädchen und deren Mutter aus den Fluten. Die Dreijährige war beim Spielen auf einer Betonplattform ins Wasser gestürzt, die Mutter sprang ihr nach.