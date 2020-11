Samstag, 21. November, kurz vor 12 Uhr: Was tut sich im Grazer Zentrum mitten im Lockdown? Steht alles still?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

21. November 2021, gegen 12 Uhr: Die Grazer Innenstadt ist ruhig © Michael Saria

Wenn man in diesen Tagen zu jenen gehört, die schon länger nicht mehr im Grazer Zentrum waren, fährt man mit gemischten Gefühlen und ein wenig Neugierde in Richtung Rathaus: Was hat dieser zweite Lockdown mit Graz angerichtet? Wie ruhig... ja, wie ausgestorben ist es an einem Samstagvormittag, wenn etwa längst bekannt ist, dass die Zahl der Öffi-Fahrgäste um 80 Prozent eingebrochen ist?