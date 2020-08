Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die 2004 eröffnete Zara-Filiale wird schließen - wohl Ende des Jahres © Michael Saria

Was seit Wochen vermeintlich bloß als Gerücht in Mode war, wurde am Donnerstag als Faktum bestätigt: Wie berichtet, wird die spanische Modekette „Zara“ ihre Filiale am Eisernen Tor in Graz schließen - voraussichtlich mit Ende des Jahres. „Ja, Zara wird ausziehen“, bestätigte Oliver Kröpfl, Vorstandsmitglied bei der Steiermärkischen Sparkasse, der Kleinen Zeitung.