Das Haus der Steiermärkischen, in dem Zara noch residiert, wird gerade ausgebaut © Gerald Winter-Pölsler

Seit Wochen stand es schon im Raum, am heutigen Donnerstag wurde es nun bestätigt: Die spanische Modekette "Zara" zieht sich aus dem Grazer Zentrum zurück und wird ihre Filiale gleich neben dem Brunnen am Eisernen Tor schließen. Auf Anfrage der Kleinen Zeitung bestätigt Oliver Kröpfl den bevorstehenden Abschied. "Ja, Zara wird ausziehen",so Kröpfl, seitens des Vorstandes der Steiermärkischen Sparkasse - ihr gehört das betreffende Haus am Eisernen Tor - für Immobilienfragen zuständig.