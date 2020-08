Facebook

Vor Kurzem zugesperrt: die Hubert-Auer-Filiale am Südtiroler Platz in Graz © Michael Saria

Es ist das Gesprächsthema in Graz, zumindest zwischen Kaffee und Kipferl: Wie die Bereiber von Bäckereien und Konditoreien in Graz der Kleinen Zeitung bestätigen, disuktiert die Kundschaft lebhaft über die jüngsten Schlagzeilen im Hinblick auf die Firma "Hubert Auer". Wie berichtet, mussten die Inhaber der Traditionsbäckerei einen Insolvenzantrag stellen. Wie Kreditorenverbände am Dienstag berichteten, weise das Unternehmen Passiva in Höhe von rund vier Millionen Euro und Aktiva in der Höhe von rund 680.000 Euro auf.