Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Wie ein Wanderfalke in Graz alles dafür tut, um das Herz eines Weibchens zu gewinnen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Stefan Pajman/ballguide

Seit 20 Jahren sind in Graz vereinzelt Wanderfalken auszumachen. Die Raubvögel fühlen sich in den Türmen der Herz-Jesu-Kirche besonders wohl. Seit 2004 beobachtet der Grazer Ornithologe Leander Khil (31) ihr Treiben genau. „Wanderfalken sind die großen Brüder der Turmfalken, sie fressen vor allem Tauben und sind deshalb in Städten nicht unbeliebt.“