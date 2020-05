Facebook

Jene, die in der Quarantäne mehr Zeit in der Küche verbracht haben, können den Sonntag nutzen, um ihre Mütter zu überraschen © A. W. Tengg

An dem Ehrentag der Mütter jeden zweiten Sonntag im Mai hat ja jede Familie ihr eigenes Ritual. Angesichts der Coronasituation gibt es aber eigene Gesundheitsempfehlungen aus dem Ministerium. Durch die aufrechten Maßnahmen können die Mütter auch nicht ins Lieblingsrestaurant eingeladen werden. Die gute Nachricht: Für diesen Sonntag kündigt sich in Graz und Umgebung ungetrübt-sommerliches Wetter an. Es dürfen also die Griller angeworfen werden.