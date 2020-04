Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Seit einer Woche herrscht auch in Bus, Bahn und Bim Schutzmaskenpflicht. Halten sich die Grazer Fahrgäste daran?

Mit solchen Symbolen werden Fahrgäste auf Maskenpflicht hingewiesen © HJolding Graz

Es hatte sich abgezeichnet, mit 14. April war es dann so weit: Auch wer in öffentliche Verkehrsmittel einsteigen will, muss seither eine Schutzmaske aufsetzen. Oder zumindest Mund und Nase mit einem Tuch bedecken.