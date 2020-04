Die Umweltinitiative "Fridays for Future" will nicht, dass der Staat die AUA mit einem millionenschweren Rettungsschirm auffängt.

AUA Sujetbild © EXPA/ Sebastian Pucher

Derzeit soll es Gespräche geben, dass Österreich die Austrian Airlines mit 800 Millionen Euro unterstützt, um sie aus der derzeitigen Coronakrise zu retten. Das stößt bei Umweltaktivisten auf Kritik. Die Umweltbewegung Fridays for Future, die ja in Graz sehr aktiv ist, will die Gelder so eingesetzt wissen, dass die Wirtschaft zukunftsfähig bleibt aber "unter Nachhaltigkeitskriterien". Wenn, dann solle es eine "Unterstützung für die Arbeitnehmer geben - oder Umschulungen - aber die Flugindustrie wie jetzt ist nicht zukunftsfähig", sagt Aktivistin Agnes Pürstinger gegenüber der Kleinen Zeitung.