In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Am Samstag hatten einige Wirte noch angekündigt, in der kommenden Woche bis 15 Uhr offenhalten zu wollen. Kürzlich gab der Bundeskanzler bekannt: Ab Dienstag bleiben alle Lokale geschlossen.

Lokale und Gastgärten waren am Samstag in Graz noch geöffnet. Mit Dienstag sperren alle zu. © Andrea Rieger

Sah es am Samstag noch so aus, als könnten Restaurants und Lokale weiterhin bis 15 Uhr geöffnet haben, ist nun klar: Die Lokale müssen genauso wie die Geschäfte (außer Supermärkte, Apotheken und Geschäfte für den dringenden täglichen Bedarf!) mit Dienstag schließen. Das gab die Regierung am Sonntagvormittag bekannt. Ohnehin hatten viele Wirte mit einer generellen, endgültigen Sperrstund' für alle Lokale gerechnet.