18 ehrenamtliche Friseure in Lederkluft schnitten zur Tat: Im Vinzi-Nest haben sie Armen und Obdachlosen eine neues Aussehen verpasst.

Ein Barber Angel bei der Arbeit im Grazer Vinzi-Nest © Barber Angels

"Das war super", schwärmt Nora Tödtling-Musenblicher von den Vinziwerken. Am Sonntag wurde das Vinzi-Nest in ein großes Friseurstudio verwandelt, denn: Die Barber Angels Brotherhood machte zum zweiten Mal Station in Graz. 18 ehrenamtliche Friseure verpassten zahlreichen Armen und Obdachlosen ein neues Aussehen.