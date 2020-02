Nach Hanau"Schluss mit rechtem Terror": Demo in Graz geplant

Facebook

Das war die Spontan-Demo am Freitag vor dem Grazer Rathaus © Alexander Danner

Schon vergangenen Freitag kam es in Graz zu einer spontanen Demo in der Grazer Innenstadt, bei der rund 100 Menschen ihre Solidarität mit den Opfern der Bluttat in Hanau zeigten. In Deutschland erschoss ja ein Mann letzte Woche zehn Menschen aus rassistischen Motiven, und richtete sich danach selbst.