Die Kirche kämpft mit hohen Austrittszahlen. Hier erzählen sechs junge Leute, warum sie sich trotzdem in der Kirche zu engagieren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Paul Wiener, Alex Wührer und Olliver Kodritsch sind in der Pfarre Mariatrost aktiv © Alexander Danner

11.617 Menschen haben 2019 in der Steiermark der Katholischen Kirche den Rücken gekehrt und das mit ihrem Austritt dokumentiert. 794.169 steirische Gläubige sind es noch, und diese sechs jungen Leute gehören zu ihnen. Sie erzählen, was ihnen Kraft gibt und warum sie sich der Kirche auch in diesen Zeiten verbunden fühlen.