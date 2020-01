Facebook

Die Montage von einer Seilbahn über die Bertha-von-Suttner-Brücke stammt schon aus dem Jahr 2013 - die Idee zur Murgondel ist sogar noch älter © Montage: Graz Tourismus

"Ich will vor Linz sein", sagte Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) vor Kurzem im Interview mit der Kleinen Zeitung. Es ging dabei um die Idee einer urbanen Seilbahn, die Nagl ja seit zehn Jahren unter dem Schlagwort Murgondel propagiert. Längst hat auch Linz Gefallen an dem Gedanken gefunden: Es gibt eine konkrete Linienführung und Kostenschätzung, die Seilbahn soll in der Stahl-Stadt bis zu 100 Meter über dem Boden gondeln.