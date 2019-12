Ein 19-Jähriger wurde am Freitag in Puntigam von einem Terrier angefallen und schwer verletzt. Die Hundeführerinnen liefen ohne Hilfeleistung davon.

Es geschah am Freitag gegen 18 Uhr in der Nippelgasse in Graz-Puntigam: Der 19-jährige Marco M. aus Heiligen Kreuz am Waasen war soeben im Begriff in sein Auto zu steigen, als er plötzlich von einem Terrier angefallen und dabei schwer verletzt wurde.