© luna - stock.adobe.com/Bernd Friedel

Graz wird es Firmen nicht erlauben, ihre Leih-Scooter im öffentlichen Raum anzubieten. Die Juristen der Stadt stehen auf dem Standpunkt: Wer ein Geschäft im öffentlichen Raum machen will, braucht dazu eine Genehmigung der Stadt. Und die schwarz-blaue Koalitionsspitze hat entschieden: Anbieter von Leih-Scootern und Leih-Rädern werden so eine Genehmigung nicht bekommen. Kommen sie trotzdem, stellt man schon vorsorglich Besitzstörungsklagen in den Raum.