Dieses Wochenende wirds in Graz so richtig weihnachtlich. Von Freifahrten, Adventbim, Lichtern, Krippen und Christkindlmärkten - das hat die Stadt zu bieten.

Am heutigen Samstag werden zum ersten Mal die Lichter am Weihnachtsbaum auf dem Grazer Hauptplatz leuchten © Jürgen Fuchs

Advent, Advent, das Licht am Christbaum brennt - oder besser gesagt die Lichter. Dieses Wochenende wird der erste Advent gefeiert. Passend dazu wird am Samstag der Christbaum am Grazer Hauptplatz illuminiert. Um 16.30 Uhr geht's los. Dann wird die 29 Meter hohe Fichte aus St. Stefan ob Leoben hell erstrahlen.