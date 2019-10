100 Millionen Euro Rad-Offensive: Wie aus der Kärntner Straße eine Radschnellroute wird

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Radverkehr in Graz soll sich verdoppeln, lautet das politische Ziel. Dafür werden 100 Millionen Euro in die Hand genommen © Juergen Fuchs

Die Ankündigung hat viele überrascht. 100 Millionen Euro werden in Graz in den Jahren 2021 bis 2030 in die Radinfrastruktur investiert. Das haben die Polit-Spitzen von Stadt und Land bekannt gegeben.