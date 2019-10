In Graz gibt es auch in diesem Schuljahr wieder gratis Nachhilfe für Schüler, speziell für Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Das Angebot erweitert sich um zusätzliche Standorte.

Sujetbild © lassedesignen - Fotolia

Schlechte Noten in der Schule, aber die Nachhilfe ist zu teuer? Dem wollen die Stadt und der gemeinnützige Verein "bit social" entgegenwirken. Daher gibt es auch in diesem Schuljahr wieder das Angebot der gratis Nachhilfe für alle - "Vorzug haben jedoch jene Kinder, die aus sozial benachteiligten Familien kommen", sagt Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP). Heißt: Wenn die Eltern die Sozialcard haben, dann bekommt man den Vorzug. Das Angebot richtet sich aber grundsätzlich an alle Kinder von 10 bis 14 Jahren, die Probleme beim Lernen haben.