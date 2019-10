Von 5. bis 6. Oktober findet in der Grazer Designhalle der 1. BeThrifty Vintage-Kilo-Sale statt. Über Raritäten, Klassiker und jede Menge Menschen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vintage-Kilo-Sale: Lange Schlange vor der Designhalle © Brescakovic

Vintage-Mode in der Designhalle: Graue Wolken hängen am Samstagvormittag über der Designhalle am Lazarettgürtel. Doch trotz der möglichen Aussicht auf Regen schlängelte sich die meterlange Besucher-Warteschlange um den Parkplatz vor der Designhalle, wo heuer zum ersten Mal der BeThrifty Vintage-Kilo-Sale stattfindet. Um 10:30 Uhr durften die ersten ihre Stoffsackerl mit den Fundstücken füllen. Die Devise bei Vintage lautet: schöne Klassiker, die man für gutes Geld günstig erwerben kann. Und noch dazu einen Beitrag der Nachhaltigkeit zuliebe leistet.