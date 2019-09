Kleine Zeitung +

Stadtbummel Auf Schatzsuche in der Designhalle: 1. Vintage-Kilo-Sale findet in Graz statt

Kommendes Wochenende, am 5. und 6. Oktober, findet in der Designhalle der 1. Vintage-Kilo-Sale in Graz statt. Neben Mode und Trends wird auch auf Nachhaltigkeit Wert gelegt.