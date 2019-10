Braucht Graz ein zweites Fußball-Stadion neben der Merkur-Arena? Seit der GAK der Bundesliga immer näher rückt, stellt sich diese Frage häufiger. Jetzt üben die Präsidenten von Sportunion, ASVÖ und ASKÖ Kritik an der Idee für ein zweites Stadion.

Die Merkur-Arena hat eine Kapazität von 16.364 Plätzen © APA/ERWIN SCHERIAU

Fußball-Graz diskutiert derzeit über ein heißes Thema: Die Idee zum Bau eines neuen Stadions steht im Raum. Die Merkur-Arena in Liebenau, das Grazer Fußballstadion - früher auch als Scharzenegger-Stadion oder UPC-Arena bekannt -, teilten sich ja einst der SK Sturm Graz und der GAK. Seit dem Abstieg des GAK wurde das Stadion zur Heimstätte des SK Sturm. Die Fans des Vereins hätten gern weiterhin ihr eigenes Stadion. Seit September steht aber fest: auch die Heimspiele des GAK werden jetzt wieder fix in der Merkur-Arena ausgetragen. Denn der GAK steigt seit Jahren eifrig von Liga zu Liga auf und befindet sich derzeit bereits in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse. Daher braucht es auch größere Kapazitäten.