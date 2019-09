Der Bauernmarkt zieht am Samstag wieder zurück auf den Kaiser-Josef-Platz. Was nach neun Wochen Umbau neu ist und welche Bilanz die Politik zieht.

Letzte Handgriffe am Kaiser-Josef-Platz: Heute soll alles fertig werden. © (c) Juergen Fuchs

Es wird eine Punktlandung: Morgen startet die Grazer Oper zu Mittag in die neue Saison, wenige Stunden davor werden die Tische vor der Oper zusammengepackt, an denen die Marktbeschicker während der Sanierung des Kaiser-Josef-Platzes ihre Waren verkauft haben. Nach neun Wochen im Ausweichquartier findet der Bauernmarkt am Samstag zum ersten Mal wieder am Kaiser-Josef-Platz statt.