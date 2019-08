Facebook

Irena und Peter Panzenböck mit den beiden Chihuahuas Bijou-Blanche und Louis-Courtois © Pajman/Ballguide

Wir sind in Ihrer Wohnung in der Stadt. Sie sind ein bekanntes Paar. Stört es Sie, wenn Sie erkannt werden?

PETER PANZENBÖCK: Nein, das wird man gewohnt. Oft hören wir unseren Namen im Rücken, weil das ,Z‘ darin so laut ist.

IRENA PANZENBÖCK: Ich hab nichts dagegen.

P.P: Mich stört nur der Neid, aber ich will mich in meiner Stadt auch nicht verstecken. Wir gehen jeden Tag ins Tribeka, sind gern beim Frankowitsch oder im Aiola ...

I.P: ... oder im Stadtpark mit unseren Chihuahuas Bijou und Louis.