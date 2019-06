Kleine Zeitung +

Wetter Und plötzlich - trübe Aussichten für Graz

Schräges Wetter in Graz: Zuerst heiß, dann schüttet es, zwischendurch blitzt die Sonne durch den Platzregen. Auf den Blick in den Himmel ist nicht mehr Verlass - also fragen wir die Apps und Online-Seiten wie es weitergeht: Leider sind sich so ziemlich alle einig, dass das Wochenende in Graz nicht richtig ungetrübt bleibt.