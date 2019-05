Facebook

Ostflügel im Schloss Eggenberg wird saniert © Ballguide/Großschädl

Das Gerüst ist Symbol für das Großprojekt: Direkt über dem Planetensaal, im Ostflügel des Schlosses Eggenberg, lösen sich die Ziegel, die Lattung muss saniert werden. In den Prunkräumen selbst arbeiten Restauratoren an der Rettung der einzigartigen Wandmalereien. Das Weltkulturerbe steckt in der Generalsanierung – der Kampf gegen die Zeit ist tägliche Aufgabe.

