Nach dem Eklat um eine Gabalier-Verbot bei der 1.-Mai-Feier am Grazer Hauptplatz meldete sich nun SPÖ-Landesgeschäftsführer Günter Pirker zu Wort: Es gäbe selbstverständlich keine Vorgaben oder gar Verbote, was die Musik auf Veranstaltungen angeht. In anderen Städten wäre durchaus Gabalier-Musik gespielt worden.

Verbot für Gabalier-Musik? SPÖ-Landesgeschäftsführer Günter Pirker meldete sich am Montag zu Wort © APA, SPÖ/Spekner

"Von ‚Verbot‘ oder gar ‚Zensur‘ zu sprechen geht wirklich sehr weit an der Realität vorbei", wird der steirische Landesgeschäftsführer der SPÖ in einer Aussendung am Montag zitiert. Er nahm darin Stellung zur Aufregung um die 1.-Mai-Feier am Grazer Hauptplatz, bei der die für das Fest engagierte Coverband offenbar gebeten wurde, keine Musik von Andreas Gabalier zu spielen.