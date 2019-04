Zum Auftakt von Staffel acht der Erfolgsserie "Game of Thrones" versammelten sich hunderte hartgesottene Fans bereits um 6 Uhr früh zum gemeinsamen Mitfiebern im UCI Annenhof. Die Kleine Zeitung war live dabei und gibt erste Einblicke.

Game of Thrones

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Großartige Verkleidungen bei der Staffelpremiere zu Game of Thrones in Graz © Stefan Pajman/ballguide

In der Nacht auf Montag feierte die finale achte Staffel der Serie "Game of Thrones" in Amerika ihren Auftakt. Auch im Grazer Annenhof-Kino frönte man wenige Stunden nach Weltpremiere der Intrigen, Machtkämpfe und Schlachten.